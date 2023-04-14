Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 09 E 4493 plakalı traktör, Karaahmetler Mahallesi Cıngırlı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel