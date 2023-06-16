Aydın'da çalınan traktör sahibine teslim edildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin önünden çalınan traktör, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sahibine teslim edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin önünden çalınan traktör, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sahibine teslim edildi.

Serdaroğlu Mahallesi, Dalama Caddesinde, Mustafa Ayaz'a ait 09 JM 160 plakalı traktör kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Kamera kayıtlarını inceleyen Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, traktörün bir depoda bulunduğunu tespit etti. A. K. ve K. K'ye ait depodaki traktör sahibine verildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.