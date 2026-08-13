Aydın'daki silahlı saldırıda 3 şüpheli teslim oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 3 şüpheli teslim oldu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 3 şüpheli teslim oldu.
Menderes Bulvarı'nda dün Ramazan Kurt'un iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince yapılan incelemede zanlıların Y.K., E.K. ve M.K. olduğu belirlendi.
Aranan 3 şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA