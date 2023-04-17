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Aydın'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evde çıkan tartışmada bıçaklanan 47 yaşındaki Hasan Erdoğan hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evde çıkan tartışmada bıçaklanan 47 yaşındaki Hasan Erdoğan hayatını kaybetti.

5 Eylül Mahallesi'ndeki bir evde, S.K (46) ile Hasan Erdoğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Münakaşanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Hasan Erdoğan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Hasan Erdoğan Kuyucak Eylül Aydın Güncel Haberler

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