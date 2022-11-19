Aydın'da bıçakla yaralanan genç öldü, kız arkadaşı gözaltına alındı Güncel Haberler Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti. Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir rezidanstan 112 Acil Çağrı Merkezini arayan G.Ü.Y. (21), birlikte yaşadığı arkadaşı Oğuzhan Çavuş'un (23) bıçakla yaralandığını ihbar etti. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Çavuş, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan G.Ü.Y'nin ilk ifadesinde Çavuş ile tartıştıkları sırada eline mutfak bıçağını aldığını ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel 112 Acil Çağrı Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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