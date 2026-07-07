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Aydın'da amcasının kullandığı otomobille çarpıştığı kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, amcasının kullandığı otomobille çarpışan Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak (32) hayatını kaybetti. Cenazesi düzenlenen törenin ardından Altıntaş Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, amcasının kullandığı otomobille çarpıştığı kazada ölen Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak'ın (32) cenazesi toprağa verildi.

Çolak için Yeni Mahalle Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Çolak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bozdoğan Kaymakamlığına vekalet eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çolak'ın İzmir Bornova İlçe Jandarma Komutanlığındaki mesai arkadaşları da katıldı.

Çolak'ın cenazesi, Altıntaş Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Kakkalan Mahallesi'nde dün Yalçın Çolak idaresindeki 09 E 7080 plakalı motosiklet, Çolak'ın amcası Y.Ç'nin (55) kullandığı 09 AFN 789 plakalı otomobille çarpışmış, Çolak hayatını kaybetmişti.

Çolak'ın İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Bozdoğan'a geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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