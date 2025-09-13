Açık cezaevinden izne çıkan mahkum zeytin bahçesinde ölü bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde açık cezaevinden izne çıkan Mustafa Bölük (56), zeytin bahçesinde ölü bulundu. Bölük'ün kendisini ağaca iple astığı, dalın kırılmasıyla zemine düştüğü belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün izne çıkan Mustafa Bölük, Oba mevkisinde bulunan zeytin bahçesinde, çevredekiler tarafından hareketsiz halde bulundu.

ZEYTİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Bölük'ün kendisini ağaca iple astığı, dalın kırılmasıyla zemine düştüğü belirlendi. Bölük'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası Bölük'ün adam öldürmeye teşebbüs suçundan 1 yıl cezası olduğu ve bir süredir açık cezaevinde olduğu öğrenildi.