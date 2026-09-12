Haberler

Aydın'da 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza araç kamerasında

Güncelleme:
+67 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yapan Ö.Ü. idaresindeki 17 AS 186 plakalı otomobil, İncirliova istikametinden gelen M.A. (37) yönetimindeki 35 DAT 294 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan 35 DAT 294 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen A.E. yönetimindeki 35 EA 9463 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden M.A. ile 17 AS 186 plakalı otomobildeki yolcular F.Ü. (45) ve D.Ü. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, 35 EA 9463 plakalı otomobildeki araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz

Yavaş'tan Erdoğan resti: Görüşmeye devam edeceğiz
Soykırımcı İsrail yine vahşet saçtı! 7 aylık hamile kadını canice katlettiler

Genç anne karnındaki bebeğiyle katledildi!
Yemen ordusu, silah ve füze taşıyan Husilere ait onlarca tırı hedef aldı

Savaş giderek şiddetleniyor! Füze taşıyan onlarca araç böyle vuruldu
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler

Acılı aileden kiracı hakkında olayın seyrini değiştirecek sözler
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okulda daha kuruldu! Artık öğrenciler böyle girecek