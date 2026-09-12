Aydın'da 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza araç kamerasında
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yapan Ö.Ü. idaresindeki 17 AS 186 plakalı otomobil, İncirliova istikametinden gelen M.A. (37) yönetimindeki 35 DAT 294 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan 35 DAT 294 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen A.E. yönetimindeki 35 EA 9463 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden M.A. ile 17 AS 186 plakalı otomobildeki yolcular F.Ü. (45) ve D.Ü. (20) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, 35 EA 9463 plakalı otomobildeki araç kamerasınca kaydedildi.