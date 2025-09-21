Haberler

Aydın'da zincirleme trafik kazası! 1 kişi öldü, 5 yaralı var

Aydın'da zincirleme trafik kazası! 1 kişi öldü, 5 yaralı var
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 1'i ağır 5 kişi de yaralanırken; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde Sezgin Uçaş yönetimindeki otomobil, Hasan Ersoy yönetimindeki minibüse ve Recep Işık'ın kullandığı otomobile çarptı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Çarpışmanın şiddetiyle Uçaş'ın kullandığı otomobil şarampole uçarken, minibüs ile diğer otomobil karşı şeride savruldu. Kazada 6 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar Sezgin Uçaş, Ahmet Kekiksucu, Yiğit Boyat, Selahattin Güleç, Ayşe Ersoy ve Hasan Ersoy, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kekiksucu kurtarılamazken, Sezgin Uçaş'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
