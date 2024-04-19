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Aydın'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi, İzmir'de yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 2004 yılında Ayhan Begig'in tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan K.Ü'nün (44) İzmir'de olduğunu belirledi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan K.Ü, Aydın'a getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi, İzmir'de yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 2004 yılında Ayhan Begig'in tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan K.Ü'nün (44) İzmir'de olduğunu belirledi.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan K.Ü, Aydın'a getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Suç Araştırma Timi Operasyon Koçarlı İzmir Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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