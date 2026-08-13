Çine'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Çine ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Çine ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı