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Aydın Çine'de iki ayrı kazada refüje çarpan otomobillerde 7 kişi yaralandı

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Aydın Çine'de iki ayrı kazada refüje çarpan otomobillerde 7 kişi yaralandı
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Aydın'ın Çine ilçesinde iki ayrı trafik kazasında refüje çarpan otomobillerde bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

C.K. (34) yönetimindeki 09 ARJ 721 plakalı otomobil, Eskiçine Mahallesi Akçaova Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Kazada sürücü ile yolcular M.K. ve D.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.T. (22) idaresindeki 09 K 7269 plakalı otomobil de Söğütçük Mahallesi'nde refüje çarptı.

Kazada sürücü S.T. ile araçtaki N.T, S.B.Ç, ve Z.T. yaralandı.

Yaralılar Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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