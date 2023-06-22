Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu-Armutlu yolunu sıcak asfalt ile buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir, Efeler ilçesi Umurlu-Armutlu yolunu sıcak asfalt ile buluşturuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.