Aydın Büyükşehir Belediyesi, Umurlu-Armutlu yolunu sıcak asfalt ile buluşturuyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir, Efeler ilçesi Umurlu-Armutlu yolunu sıcak asfalt ile buluşturuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın Büyükşehir, Efeler ilçesi Umurlu- Armutlu yolunu sıcak asfalt ile buluşturuyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.