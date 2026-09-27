Haberler

Aydın Bozdoğan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kemer Barajı istikametinde ilerleyen otomobil, Çamlıdere Mahallesi'nde karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralanarak Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kemer Barajı istikametinde ilerleyen M.A. (38) idaresindeki 09 PR 336 otomobil, Çamlıdere Mahallesi'nde karşı yönden gelen F.O. (62) idaresindeki 20 ACH 09 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler yaralandı, M.A'nın aracındaki babası Yusuf A. (76) ise yaşamını yitirdi.

Yaralılar, ambulansla Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

Yıllar geçti, acısı dinmedi! Yaşasaydı 16 yaşında olacaktı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelere dikkat

Çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelere dikkat
Katy Perry’den Azerbaycan’da sıra dışı sahne şovu! Dev şişenin içine girdi

Katy Perry’den Azerbaycan’da çılgın şov! Dev şişenin içine girip...
Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti
Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de tarihi gün! Milyonların beklediği toplantı başladı
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Hastane yatağından çağrı yaptı, binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

Yanına yaklaşınca korumasına patladı: Geç kalıyorsun Mustafa