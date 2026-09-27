Aydın Bozdoğan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın Bozdoğan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kemer Barajı istikametinde ilerleyen otomobil, Çamlıdere Mahallesi'nde karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralanarak Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kemer Barajı istikametinde ilerleyen M.A. (38) idaresindeki 09 PR 336 otomobil, Çamlıdere Mahallesi'nde karşı yönden gelen F.O. (62) idaresindeki 20 ACH 09 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler yaralandı, M.A'nın aracındaki babası Yusuf A. (76) ise yaşamını yitirdi.
Yaralılar, ambulansla Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA