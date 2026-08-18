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Bülbül'den Aydın'daki jeotermal kuyularına sert tepki: 'Aydın'a yapılan ihanetlerin sonuçlarını herkes üstlenmek zorunda'

Bülbül'den Aydın'daki jeotermal kuyularına sert tepki: 'Aydın'a yapılan ihanetlerin sonuçlarını herkes üstlenmek zorunda'
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YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde açılması planlanan iki yeni jeotermal arama kuyusu projesine tepki gösterdi. Bülbül, projenin çevreye ve halkın geçim kaynaklarına zarar vereceğini belirterek, 'Germencik'ten Buharkent'e kadar Aydın'a yapılan bu ihanetlerin sonuçlarını herkes üstlenmek zorundadır. Bizler Aydın'ın toprağını, suyunu, ormanlarını ve halkımızın rızkını sonuna kadar korumaya kararlıyız' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'a yapılması planlanan iki yeni jeotermal arama kuyusuna tepki göstererek, " Germencik'ten Buharkent'e kadar Aydın'a yapılan bu ihanetlerin sonuçlarını herkes üstlenmek zorundadır. Bizler Aydın'ın toprağını, suyunu, ormanlarını ve halkımızın rızkını sonuna kadar korumaya kararlıyız" dedi.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Aydın'a iki yeni jeotermal arama kuyusu açılması için hazırlıkların başladığını belirtti.

Projeye tepki gösteren Bülbül, şunları kaydetti:

"Memleketim Aydın'da, Kuyucak Köy İçi'nin cennet ormanlarında iki yeni jeotermal arama kuyusu açılması için düğmeye basıldı. JES projeleriyle zaten delik deşik edilen Aydın'ımızda havaya, suya ve toprağa verilen zararın artık haddi hesabı yok. Devlet Su İşleri'nin, su kaynaklarının zarar görmesi halinde şirketin tazminat ödemesini ya da alternatif bir su kaynağı yaratmasını öngören şartı bile yayımlanan resmi belgelerden gizlendi. Şeffaflıktan uzak bu hamleler, sorumluluktan kaçışın açık bir göstergesidir. Köylümüzün temel geçim kaynakları olan zeytinimiz, incirimiz, kestanemiz ve çileğimiz rant projeleri uğruna yok edilmek isteniyor. Ormanlarımız, su kaynaklarımız ve geleceğimiz talana teslim edilirken adeta nefesimiz kesiliyor. Germencik'ten Buharkent'e kadar Aydın'a yapılan bu ihanetlerin sonuçlarını herkes üstlenmek zorundadır. Bizler Aydın'ın toprağını, suyunu, ormanlarını ve halkımızın rızkını sonuna kadar korumaya kararlıyız."

Kaynak: ANKA
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