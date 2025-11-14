Ayder'den Huser Yaylası'na Teleferik Hattı Planlanıyor

Ak Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ayder Yaylası'ndan Huser Yaylası'na teleferik sistemi planlandığını duyurarak "Hem gidişi rahatlamak ve o destinasyonu turizm destinasyonu alanına ilave edebilmek için Ayder'in merkezinden Huser'e teleferik hattı planlıyoruz" dedi.

Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'ndaki trafiği rahatlatmak, yayla giriş ve çıkışında ring görevi görebilecek ve yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Huser Yaylası'na ulaşmak isteyenlerin hizmetine sunulacak teleferik sistemiyle ilgili planlama çalışması başlatıldı. Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Ayder'de, otoparktan Ayder içerisinde transfer için bir teleferik hattı düşünülüyor. Oradan da Huser'e ki orası bizim en değerli yerlerimizden bir tanesi. Binlerce insan Huser'e gün batımını izlemeye çıkıyorlar. Oradaki hem gidişi rahatlamak ve o destinasyonu turizm destinasyonu alanına ilave edebilmek için Ayder'in merkezinden Huser'e teleferik hattı planlıyoruz" diye konuştu.