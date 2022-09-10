Ayçiçek Üreticisi Desteklerin Artmasını Talep Ediyor

Ayçiçek taban alım fiyatının üreticiler tarafından az bulunmasının ardından üretici, beklentisini devlet desteğinin artmasına çevirdi. Türkiye'de ayçiçek üretiminin büyük kısmını karşılayan Edirne'de ayçiçek üreticisi, 12 TL olarak açıklanan taban alım fiyatını az buldu. Üreticiler, ayçiçeğinde uzun süredir kilogramına 50 kuruş ödenen devlet desteğinin, artması gerektiğini dile getirdi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyündeki üreticiler, tarladan hükümete seslendi. Ayçiçek üreticisi Fatih Uzun, "Belimizi bükenler mazot ve gübre. 2 yıldır çok ağır geliyor. Devletin destek vermesi, beklentimiz" dedi.

"2 YILDIR ÇOK AĞIR GELİYOR"

Uzun, bu yıl açıklanan fiyatın düşük olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Beklentimiz 14 TL civarı artı bir lira, bir buçuk lira destekti. 15 TL'yi geçmesiydi. Düşük kaldı, yani. Devlet desteği 50 kuruştu. Yıllardan beri de hep aynı. Devam ediyor, değişen hiçbir şey yok. Destek en az bir liranın üstüne çıkmalı. Buğdaya verilen bir buçuk lira destekten sonra bence çıkmalı. Belimizi bükenler mazot ve gübre. Çok ağır geliyor. 2 yıldır çok ağır geliyor. Devletin destek vermesi, beklentimiz. Gübre, mazota destek vermesi. Dönüme göre hesaplasın. 'Yarısını vereceğiz' dediler, hiçbir şey olmadı, vermediler. O da çok düşük kaldı. Bilmiyoruz, sonumuz ne olacak?"

"AYÇİÇEĞİNDE BU PRİM EN AZ 3 LİRA OLMALI"

Üretici Önder Cin, ayçiçek üreticisinin 15 TL eline geçmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"12 lira fiyat açıklandı. Biz bu fiyatı yeterli bulmuyoruz. Şunu istiyoruz, devletimizden. Bize dediler ki, 'Bir karış boş yeriniz kalmasın.' Devletimize güvendik. Ektik, ürettik. Allah'ın sıcağında. Gübrenin pahalılığında. 30 liralık mazotla işlendi bu ayçiçekleri. 15 liralık üreyle bu çiçekler gübrelendi. Biz şunu istiyoruz. Devletimiz buğdayda nasıl güzel bir uygulama yapmışsa buna da yapılsın. TMO'ya buğday dökene bir lira prim verdi. Ayçiçeğinde bu prim en az 3 lira olmalı. Ayçiçeğinde çiftçinin eline geçecek fiyat 15 liranın altına düşmemeli ki bu üretim sürdürülebilsin."

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Üretici Fatih Uzun

Üretici Önder Cin

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