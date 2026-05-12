Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 'Bilim ve Bahar Şenliği' düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğrenme ve Öğretme Merkezi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğinde düzenlenen "Bilim ve Bahar Şenliği" programında öğrenciler, savunma sanayisi ve teknoloji alanında önemli isimlerle bir araya geldi.

AYBÜ Çubuk Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programa, AYBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mümin Şen, TÜGVA Ankara İl Başkanı Oğuzhan Tunca, ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Mümin Şen, üniversite eğitiminin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin alanında uzman isimlerin tecrübelerinden faydalanmasının önemine dikkati çekti.

Oğuzhan Tunca ise Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi ve teknoloji alanında önemli ivme yakaladığını ifade ederek, gençlerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş da güçlü savunma sanayisinin ülkelerin bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ise konuşmasında Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki gelişim sürecini anlattı.

Demiroğlu, KAAN, HÜRJET ve ANKA-3 gibi projelerin Türkiye'nin mühendislik kapasitesini ortaya koyduğunu belirterek, "Problemi doğru tanımlamak çözümün yarısıdır. Gençlerimizin bu hikayenin bir parçası olması gerekiyor." dedi.

Çubuk Belediyesi olarak üniversiteye her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla savunma sanayisinde önemli başarılara imza atıldığını ifade ederek, gençlerin bu başarıların gelecekteki taşıyıcısı olacağını kaydetti.

Savunma sanayisine yönelik yürütülen çeşitli projelerin de kurulan stantlarda tanıtıldığı program, öğrencilerin konuşmacılarla gerçekleştirdiği soru-cevap bölümü ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.