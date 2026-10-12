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AYBÜ Dağcılık Kulübü, Çubuk'taki Kızılca Göleti'nde çevre temizliği yaptı

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AYBÜ Dağcılık Kulübü, Çubuk'taki Kızılca Göleti'nde çevre temizliği yaptı
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AYBÜ Dağcılık Kulübü üyeleri, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla Çubuk'taki Kızılca Göleti'nde çevre temizliği yaptı. Esenboğa Külliyesi'nden yürüyen katılımcılar, Çubuk Belediyesi işbirliğiyle gölet çevresindeki atıkları toplayıp vatandaşları bilgilendirdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Dağcılık Kulübü üyeleri, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla Çubuk'taki Kızılca Göleti'nde çevre temizliği yaptı.

Üniversitenin Esenboğa Külliyesi'nden hareket eden akademisyen ve öğrenciler, Kızılca Tepesi ve Kızılca Mahallesi güzergahında doğa yürüyüşü yaparak Kızılca Göleti'ne ulaştı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında gölet çevresindeki atıkları toplayan katılımcılar, Çubuk Belediyesi ile işbirliği içerisinde çevre temizliği yaptı.

Katılımcılar ayrıca bölgede piknik yapan ve balık tutan vatandaşlara çevre temizliği ve doğal alanların korunmasının önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Amacımız çevre bilincini artırmak"

Prof. Dr. Ramazan Yelken, etkinliği her yıl Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dağcılık faaliyetlerine çevre temizliğiyle başladıklarını belirten Yelken, "Genellikle her yıl ilk faaliyetimizi Esenboğa Külliyemizden Kızılca Tepesi, Kızılca Mahallesi ve Kızılca Göleti'ne yürüyerek gerçekleştiriyoruz. Burada çevre temizliği yapıyoruz. Aynı zamanda piknik yapan ve balık tutan vatandaşlarımızı çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda bilgilendiriyoruz." dedi.

"Burayı korumak bizim elimizde"

AYBÜ Dağcılık Kulübü Başkanı Nazım Ahmet Dede de geleneksel hale getirdikleri etkinlikle doğal güzelliklerin korunmasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dede, "Bu yıl da Kızılca Göleti'ne yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Ardından çevre temizliği yaparak daha temiz bir gölet bırakmaya çalıştık. Burası Çubuk'un önemli doğal güzelliklerinden biri. Burayı korumak bizim elimizde. Temiz AYBÜ, temiz Çubuk, temiz Ankara." diye konuştu.

"Çevreyi korumak hepimizin görevi"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Zeynep Asude Kazancı ise çevre temizliğini gönüllülük bilinciyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kazancı, "Her yıl Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde buraya gelerek göletimizin temiz kalması için faaliyet düzenliyoruz. Bu yıl da Çubuk Belediyesi ile işbirliği içerisinde çevredeki çöpleri topladık. Bu bizim için keyifle yaptığımız bir gönüllülük faaliyeti. Çevreyi korumak ve temiz tutmak hepimizin görevi." şeklinde konuştu.

Etkinlik, gölet çevresindeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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