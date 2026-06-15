AYBÜ Çubuk Yerleşkesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'nde düzenlenen törende öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Üniversitenin tüm imkanlarını öğrenciler için seferber ettiklerini dile getiren Köseoğlu, "Temel anlayışımız, kendi çocuğumuz bu üniversitede okuyor olsaydı hangi şartlarda eğitim almasını isterdik sorusudur. Öğrencilerimizi bu anlayışla yetiştirdik. Mezunlarımızın önce kendilerine, sonra aileleri, milletimiz ve devletimize hayırlı bireyler olmalarını diliyorum." dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Koç, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Burhan Günay ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdullah Orman da öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını anlattı.

Mezunlar adına konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi Hülya Kılıç, akademisyenlere ve ailesine teşekkür ederek, "Sağlık alanında eğitim almak yalnızca mesleki bilgi kazanmak değil aynı zamanda sabrı, sorumluluğu, etik değerlere bağlılığı ve insan hayatına saygıyı öğrenmektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket verilen törende, AYBÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Orkestrası konser verdi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Öğrencilerin havaya kep atmasıyla sona eren programa, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri de katıldı.