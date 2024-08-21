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Ayazağa'da çocuk çeteleri tarafından dövülerek öldürülen Emir Koçhan cinayetiyle ilgili 4 çocuk tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ayazağa'da çocuk çeteleri tarafından dövülerek öldürülen Emir Koçhan cinayetiyle ilgili 4 çocuğun tutuklandığını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ayazağa'da cumartesi günü çocuk çeteleri tarafından dövülerek öldürülen 16 yaşındaki Emir Koçhan cinayetiyle ilgili ikisi 15, biri 16, biri 17 yaşında 4 çocuğun yakalandığını ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiklerini açıkladı.

Sarıyer Ayazağa'da haftasonu çocuk çeteleri 16 yaşında Emir Koçhan'ın ölümüne neden oldu. Üzerinde ' Ayazağa kedileri geliyorum' yazan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra boşluk bir alanda karşı grubun saldırısı sonucu dövülerek öldürülen Emir Koçhan cinayeti ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 17.08.2024 tarihinde Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesinde kalabalık bir grubun kavga ettiği belirlenmesi üzerine ivedi şekilde olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, kavga esnasında yaralanan E.K.(16) isimli yaşı küçük şahsın sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Çalışmaların devamında, olaya karışan İ.C.(17), Y.Ş.(16), F.A.T.(15) ve Ş.A.(15) isimli yaşı küçük şahısların sosyal medya aracılığıyla birbirleriyle sözlü atışmaların olduğu, E.K. ile olay yerinde karşılaştıkları ve aralarında kavga ettikleri belirlenmiş, şüpheli yaşı küçük şahıslar yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan yaşı küçük şahıslar yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 18.08.2024 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

Emir Koçhan, Ayazağa'da öğle namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Ayazağa 3-sayfa Çocuk Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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