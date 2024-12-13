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Ayasofya Baş İmam Hatibi Fethiye Camii'ni Ziyaret Etti

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Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Bosna Hersek'in Bihac kentindeki Fethiye Camii'ni ziyaret ederek cuma namazı kıldı ve iki ülke ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Bosna Hersek'in "Ayasofya'sı" olarak bilinen Bihac kentindeki Fethiye Camii'ni ziyaret etti.

Bosna Hersek'te 1266'da Katolik kilisesi olarak inşa edilen ve 1592'den bu yana cami olarak hizmet veren Fethiye Camii'nde cuma namazı kılan Muştuer, Bosna Hersek'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Muştuer'in ziyaretini organize edenlerden Adnan Bajric de Ayasofya ve Fethiye'nin benzer özellikler taşıdığını ifade ederek, baş imam hatibinin ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin önemine de işaret ettiğini söyledi.

Fethiye Camii, Osmanlı'nın Bihac'ı fethiyle 1592'de cami olarak hizmet vermeye başladı.

Bosna Hersek'teki en eski gotik bina olma özelliğini taşıyan cami, Bosna Hersek Ulusal Anıtı ilan edildi.

Cami, mimari özelliklerinden dolayı "Bosna Hersek'in Ayasofya'sı" olarak da biliniyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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