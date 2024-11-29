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Ayancık'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

Ayancık'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti
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Sinop'un Ayancık ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısında, muhtarların talepleri değerlendirildi ve hizmetlerin gerçekleştirilme oranları hakkında bilgi verildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Ayancık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıya Kaymakam Ahmed Çelik, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.

Daha önce talep edilen hizmetlerin gerçekleşme oranlarının değerlendirilerek muhtarların taleplerinin dinlendiği toplantıda konuşan Vali Özarslan, fırsat buldukça çarşıda, pazarda, mahalleler ve köylerde halkla yüz yüze iletişim kurduklarını söyledi.

Muhtarların sorunların çözümünde önemli görevler üstlendiklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantısında, köylerimizin ihtiyaçlarını belirlemek üzere sizlerin taleplerini dinlemiş ve not almıştık. Bugün ise o toplantıda dile getirilen taleplerin ne kadarını hayata geçirdiğimizi değerlendirmek için yeniden bir araya geldik. Muhtarlarımızın sorun ve taleplerini doğrudan, aracısız alıyorum. Geciken, aksayan kamu hizmetlerini öğrendiğimizde düzeltilmesi için harekete geçiriyoruz. Muhtar denince sıkıntıları çözen, devletin gözü kulağı geliyor aklımıza. Gerçekten de sizler öylesiniz. Önerileri bizim için çok değerli."

Toplantının ardından Vali Özarslan, halk pazarını da ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
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