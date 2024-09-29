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Ayaçık'ta Kaybolan İşitme Engelli Kadın Ormanda Bulundu

Ayaçık'ta Kaybolan İşitme Engelli Kadın Ormanda Bulundu
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Sinop'un Ayancık ilçesinde mantar toplamak için ormana giden 69 yaşındaki Fikriye Özdemir, bir gün sonra jandarma ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu. Arama çalışmaları hızlı bir şekilde sonuçlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde mantar toplarken kaybolan işitme engelli kadın, ormanda bulundu.

İlçeye bağlı Uzunçam köyünde ikamet eden Fikriye Özdemir (69), dün mantar toplamak için evden ayrıldı.

Özdemir'in eve dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Özdemir, arama çalışmaları sonucu bir gün sonra köye 5 kilometre uzaklıkta ormanda jandarma ekiplerince bulundu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özdemir'in sağlıklı şekilde bulunduğunu belirterek, "Aramalara katılan mesai arkadaşlarımıza ve köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Sonbahar mevsimiyle vatandaşlarımızın mantar toplamak üzere ormanlık alanlara olan ziyaretlerinin yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Sinop İl Jandarma Komutanlığımızın, ormanlık alanlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılarının dikkate alınması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

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