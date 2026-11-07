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Para karşılığında bomba ve terör ihbarı! Telegram grubunun 7 üyesi tutuklandı

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Para karşılığında bomba ve terör ihbarı! Telegram grubunun 7 üyesi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Para karşılığında bomba ve terör ihbarı! Telegram grubunun 7 üyesi tutuklandı
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İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen hava destekli operasyonda, Telegram'da kurdukları grup üzerinden para karşılığında bomba, fuhuş ve terör saldırısı içerikli asılsız ihbarlarda bulunduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Farklı illerde toplam 45 asılsız ihbar yaptıkları ve müştekilere şantaj uyguladıkları tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'da düzenlenen operasyonda, Telegram üzerinden asılsız ihbar ve şantaj yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

PARA KARŞILIĞINDA SAHTE İHBAR VE ŞANTAJ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Telegram uygulamasında grup oluşturduğu tespit edildi. Bu grup üzerinden örgütlü hareket eden şüphelilerin, para karşılığında toplumda infial oluşturabilecek bomba, fuhuş ve terör saldırısı içerikli asılsız ihbarlarda bulunduğu belirlendi. Farklı illerde toplam 45 asılsız ihbar gerçekleştiren şüphelilerin, müştekilere yönelik şantaj ve tehdit eylemleriyle haksız ekonomik menfaat sağladığı tespit edildi.

7 İLDE HAVA DESTEKLİ OPERASYON

İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde hava destekli müşterek operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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