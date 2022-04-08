Axiom Space'in düzenlediği Uluslararası Uzay İstasyonu görevi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Axiom Space'in düzenlediği Uluslararası Uzay İstasyonu görevi başladı

AA - Paul Hennessy - Güncel
 - Güncelleme:

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, dört kişiden oluşan bir ekibi, ticari uzay uçuşu şirketi Axiom Space'in ilk görevinin bir parçası olarak Florida'daki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Crew Dragon Freedom kapsülüyle Uluslararası Uzay Istasyonu'na taşıyacak olan SpaceX Falcon 9...

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, dört kişiden oluşan bir ekibi, ticari uzay uçuşu şirketi Axiom Space'in ilk görevinin bir parçası olarak Florida'daki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Crew Dragon Freedom kapsülüyle Uluslararası Uzay Istasyonu'na taşıyacak olan SpaceX Falcon 9 roketini fırlattı. Ax-1 adlı toplamda 10 gün sürecek görevde yer alan dört mürettebatın biri de eski bir NASA astronotu olan, Michael Lpez-Alegria.

Axiom Space'in düzenlediği Uluslararası Uzay İstasyonu görevi başladı

Axiom Space'in düzenlediği Uluslararası Uzay İstasyonu görevi başladı

Axiom Space'in düzenlediği Uluslararası Uzay İstasyonu görevi başladı

AA / Paul Hennessy - Güncel

Uluslararası Uzay İstasyonu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Uzay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title