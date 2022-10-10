Avusturya seçimi: Van der Bellen koltuğunu kaybetmedi

Avusturya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Alexander Van der Bellen kazandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, altı yıl daha görevde kalacak. Avusturya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer, açık ara farkla Alexander Van der Bellen'in oldu.

Kamu yayın organı ORF'nin gerçekleştirdiği sandık çıkış anketlerine göre, seçimlerde bağımsız aday olarak yarışan mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen oyların yaklaşık yüzde 56'sını kazanarak bir dönem daha görevde kalmayı başardı.

Sağ popülist Avusturya Özgürlük Partisi'nin (ÖFP) adayı Walter Rosenkranz ise yaklaşık yüzde 18 oy aldı.

Van der Bellen'in yüzde 50'nin üzerinde oy almasıyla seçimlerde ikinci tura gerek kalmayacak ve 78 yaşındaki siyasetçi altı yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak.

Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Avusturya'da seçime katılım oranı yüzde 66 oldu.

Eski Yeşiller lideri Van der Bellen, İçişleri Bakanlığının açıkladığı ilk verilerde de açık farkla önde görünüyor. Bu verilere göre Van der Bellen oyların yüzde 54,6'sını, en yakın rakibi Rosenkranz ise yüzde 19,1'ini almış görünüyor. İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilerde, postayla kullanılan 800 binin üzerindeki oy bulunmuyor. Postayla verilen oylar bugün sayılacak.

Ancak ORF'nin sandık çıkış anketleri, henüz sayılmamış olan oyların da Van der Bellen lehindeki sonucu değiştirmeye yetmeyeceğine işaret ediyor.

Seçimlerde "Fırtınalı zamanlarda güvenli seçenek" sloganıyla yarışan Van der Bellen, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçmenlere teşekkür etti. Avusturya Cumhurbaşkanı, artık hep birlikte geleceğe bakmak ve gecikmeksizin Ukrayna savaşı, enerji fiyatları ve pandemi gibi konulara yoğunlaşmak zorunda olduklarını ifade etti.