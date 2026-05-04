Avusturya, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği'nde Görevli Üç Kişiyi Casusluk Şüphesiyle Sınır Dışı Etti

VİYANA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Avusturya, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği'nde görevli üç personeli casusluk şüphesiyle sınır dışı etti. Söz konusu personelin ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Avusturyalı yetkililer, Rusya'nın Viyana'daki diplomatik misyonlarına anten kurulmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen istihbarat faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre sınır dışı etme kararı, yetkililerin bu kişiler hakkında söz konusu ekipmanla bağlantılı olarak casusluk faaliyetlerinde bulundukları şüphesiyle açtığı soruşturmanın ardından alındı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, hükümetin casusluğa karşı daha sert tutum sergilediğini belirterek, diplomatik dokunulmazlığın, istihbarat toplamak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Avusturya, 2020 yılından bu yana toplam 14 Rus diplomatı sınır dışı etti. Rusya'nın Avusturya'daki diplomatik misyonlarında an itibarıyla 200'den fazla personel görev yapıyor.

