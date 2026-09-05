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Avusturya'da İslam Cemaati'ne kapatma tehdidi tepki çekti

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Avusturya Bakanı Bauer, 'siyasal İslam'la mücadele kapsamında Müslümanların resmi temsilcisi IGGÖ'nün kapatılabileceğini söyledi; tepkiler üzerine kurum, aşırıcılıkla mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

Avusturya Aile, Entegrasyon ve Avrupa Bakanı Claudia Bauer'in, "siyasal İslam" ile mücadele adı altında Müslümanların yasal olarak tanınan resmi temsilcisi Avusturya İslam Cemaati'nin (IGGÖ) kapatılabileceği yönündeki açıklamaları tepkiye yol açtı.

Bakan Bauer, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, ülkede gündemde olan "siyasal İslam" ile mücadele çıkışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bauer, "siyasal İslam'ın" yasaklanmasına yönelik bir taslak üzerinde çalıştığını, bu kapsamda Müslüman Kardeşler ile diğer bazı İslami oluşumların da yasaklanmasını istediğini söyledi.

Düzenlemenin IGGÖ'yü etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin Bauer, "Bunun ihtimal dışı bırakılamayacağını düşünüyorum." dedi.

"Siyasal İslam"ın "yerleşik kurumlarda da zamanla ve fark edilmeden yayıldığını" iddia eden Bauer, IGGÖ'den bu konudaki sınırını açıkça ortaya koymasını istedi.

Bauer, IGGÖ'nün geçmişte radikalleşme ve aşırıcılıkla mücadeleye yönelik faaliyetleri konusunda "çok az şey gördüğünü ya da hiçbir şey görmediğini" ileri sürdü.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, APA'ya yaptığı açıklamada, "İslamcı veya aşırı sağcı" olduğuna bakılmaksızın her türlü aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini, ancak tartışmada dikkatli bir ayrım yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

IGGÖ'nün Avusturya'da yasal olarak tanınan ve ülkedeki Müslümanları resmen temsil eden dini cemaat olduğunu hatırlatan Ludwig, "Onu, aşırılıkçı örgütlere karşı kullanılan araçlarla tehdit etmek, bu şehrin belediye başkanı olarak destekleyebileceğim bir adım değildir." ifadesini kullandı.

"Hangi kılıf altında ortaya çıkarsa çıksın aşırıcılık, dini ve toplumsal temel değerlerimizle bağdaşmaz"

IGGÖ'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dinin siyasi ve aşırılıkçı amaçlarla kullanılmasının, demokratik hukuk devletinin reddedilmesinin ve kız çocukları ile kadınların özgürlüklerini hedef alan ideolojilerin, IGGÖ'de ve Avusturya toplumunda yerinin bulunmadığı belirtildi.

"Siyasal İslam" kavramının siyasi ve basındaki kullanımının geçmişte ayrım gözetmeyen suçlamalara yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, bundan Avusturya hukuk düzeni içinde yaşayan Müslümanlar ile yasal olarak tanınan IGGÖ'nün de zarar gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, yeni bir yasak getirilmesi halinde mücadele edilmek istenen aşırılıkçı davranışlar ve yapıların açıkça tanımlanması, meşru dini uygulamalar ile anayasal düzene karşı faaliyetler arasında hukuken kesin bir ayrım yapılması gerektiği kaydedildi.

Bakan Bauer'in, devlet ile dini cemaatler arasındaki diyaloğu kurumsal olarak koruma ve sürdürme konusunda özel sorumluluğu olduğu hatırlatılan açıklamada, bu görevin ölçülü bir yaklaşım gerektirdiği ancak Bakan'ın mevcut tutumunda bunun görülmediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IGGÖ Başkanı Ümit Vural, "Hangi kılıf altında ortaya çıkarsa çıksın aşırıcılık, dini ve toplumsal temel değerlerimizle bağdaşmaz. Avusturya'da 110 yılı aşkın geçmişe sahip, tanınmış bir dini cemaat olarak Anayasa ve hukuk devletinin kayıtsız şartsız yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "siyasal İslam'ın" anayasal düzeyde yasaklanması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan 14 yaş altındakilerin okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan yasa 1 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

Hem söz konusu başörtüsü yasağı hem de hükümetin "siyasal İslam" çıkışları, çok sayıda sivil toplum örgütü, siyasetçi ve Müslüman kuruluşun tepkisine yol açmıştı.

Kaynak: AA
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