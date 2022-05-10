Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg Kuzey Makedonya'da
AA - Umeys Sulejman - Güncel
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Schallenberg, temasları kapsamında başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü. İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
AA / Umeys Sulejman - Güncel