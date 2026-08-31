Attersee Gölü'nde düşen uçakta 2 kişi hayatını kaybetti

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletindeki Attersee Gölü'ne 26 Ağustos'ta düşen küçük uçağın enkazı, kazadan 5 gün sonra içerisinde bulunan 2 kişinin cansız bedenleriyle çıkarıldı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, iki uzman dalgıç, gölün 163 metre derinliğindeki enkaza kurtarma halatlarını bağladı.

Enkaz, göldeki bir platforma kurulan vinç yardımıyla kontrollü şekilde yüzeye çıkarıldı ve kıyıya çekildi.

Öğlen sıralarında yüzeye yaklaşan uçak, birkaç saat sonra vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

Polis, enkazın içinde 2 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu ve uçakla birlikte gölden çıkarıldığını açıkladı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre, hayatını kaybedenlerin Almanya vatandaşı 19 yaşındaki uçuş öğrencisi ile 24 yaşındaki uçuş öğretmeni olduğu bildirildi.

Ölenlerin kimliklerinin resmen belirlenmesine yönelik işlemlerin enkazın çıkarılmasının ardından tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Wels Savcılığı, 2 kişinin cansız bedenlerine otopsi yapılmasını talep etti.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla muhafaza altına alınan enkazın uzmanlar tarafından inceleneceği kaydedildi.

Salzburg'dan eğitim uçuşu için havalanan 2 kişilik uçak, 26 Ağustos'ta kıyıdan 300 metre uzakta Attersee Gölü'ne düşmüştü.

Kaynak: AA