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Avusturya'da Genel Seçimler Başladı: Karl Nehammer Oyunu Kullandı

Avusturya'da Genel Seçimler Başladı: Karl Nehammer Oyunu Kullandı
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Avusturya'da genel seçimler başladı. Başbakan Karl Nehammer, eşiyle birlikte oyunu kullandı ve seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu. Nehammer, seçim öncesi sürecin zorluklarına rağmen güvenin arttığını ifade etti.

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı.

Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Oyunu başkentin 13'üncü bölgesindeki yaşlı bakımevinde kullanan Nehammer, basına açıklamalarda bulundu.

Nehammer, her oyun değerli olduğunu belirterek seçmenleri bir kez daha oy kullanmaya çağırdı.

Ülkede iki hafta önceki sel felaketinin seçim öncesi süreçte etkili olduğunu, bu nedenle seçim kampanyasına ara vermek durumunda kaldıklarını dile getiren Nehammer, "Bu süreçte yaşanan sıkıntılara rağmen güvenin arttığını gördüm, sorunları korkmak yerine güvenle çok daha iyi çözüme kavuşturabiliriz." dedi.

Nehammer, Ukrayna'da süren savaş, hayat pahalılığı ve Orta Doğu'da tırmanan tansiyonun ciddi kaygılara yol açtığını, bu yüzden istikrarın korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koalisyon kurulmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Nehammer, seçmenlere seçim sürecinde "orta direği güçlendirme ve istikrarı koruma" sözü verdiğini hatırlattı.

Meclisin 183 yeni milletvekilinin belirleneceği seçimde vatandaşlar, 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

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