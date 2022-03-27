- Avusturya'da 'Dijital Çağdaş Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı' devam ediyor

VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Yunus Emre Enstitüsü'nce düzenlenen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" sürüyor.

Etkinlikte aralarında YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı dahil olmak üzere birçok isim açıklamalarda bulundu. YEE Başkanı Ateş etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, günümüz medyasının önemine dikkat çekerek, "Bugün insanın insanla bağını anlatan unsurlar dijital çağ ve medya olmuştur. O halde biz bu çağda okumayı öğrenmemiz gerekiyor ki haksızlık yapmayalım, başkalarının hakkına girmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Dijital ortamlardaki medya dili üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur"

Çalıştayda konuşma yapan RTÜK Başkanı Şahin, medyanın günümüz dünyasında sahip olduğu yere değinerek, medya okuryazarlığının artan öneminin altını çizdi. "Yeni iletişim teknolojilerinin medya ile ilişki kurma yaşını bebeklik dönemine kadar indirdi. Artık konuşamayacak kadar küçük çocukların dokunmatik ekranlarla muhataplar. Medyanın insanları psikolojik yönden etkileyerek onları farklı yanlış davranışlara sürükleyebildiğine yönelik yaklaşımlar göz önüne alındığında, medya okuryazarlığının önemi çok daha arttı. RTÜK olarak, medya okuryazarlığı temelinde özellikle çocuk ve gençleri medyanın zararlı içeriklerinden korumak için farklı çalışmalara imza attık. Dijital çağda insanlığı, özellikle de genç nesli tehdit eden içerikler, söylemler ve nefretçi yaklaşımlarla mücadele etme konusunda çok hassasız. Kimliğimiz olan dilimizi yaygınlaştırmak ve doğru kullanımını sağlamak en temel görevlerimizden biridir. Medyanın dil gelişimindeki büyük rolü düşünüldüğünde yanlış, kötü, yozlaşmış ve yabancılaşmış kullanım örnekleri ile mücadele etmek zorundayız. Dijital ortamlardaki medya dili üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Türk dizileri ve sosyal platformlardaki Türkçe içeriklerin Türkçe öğrenimindeki rolünü incelemek üzere bir ekibin oluşturuldu. ilerleyen günlerde bu ekibin ortaya koyacağı somut verilerle bu çalıştayın daha üst bir seviyeye taşınacak" dedi.

"Medya içeriğini seçerek tüketmek önemli bir beceridir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, medyanın günümüz dünyasındaki etkilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Medyanın gündelik hayattan siyasete, toplumsal gelişmelerden, kültürel yapılara kadar çok geniş bir yelpazede algı ve kanaatleri, kısacası bireylerin olan biteni yorumlamalarını etkiliyor. Medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme ile çok yakından bağlantılıdır ve medya içeriğini seçerek tüketmek, seçici olmak önemli bir beceridir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kemal Sayar da "Dijital Çağda Mutlu Kalabilmek" başlıklı bir sunum düzenleyerek, "Dijital platformların bireyleri yalnızlığa, karamsarlığa sürüklediğini, çevirim içi platformlarda olumsuza olan ilginin olumluya oranla çok fazla olduğunu bu durumun da bireylerde kaygılara yol açıyor. Dijital platformlarla çocuklar arasındaki ilişkinin çok hassastır. Çocuklara yasak koymak yerine sınırlandırma yapılması gerekir. Çocuk ve bireylerdeki dijital bağımlılığın ardında yatan nedenlerin bilinmesi çok önemlidir" dedi.

"Bu çalıştayı yapmak bizler için büyük bir onur ve bir şeref"

Etkinlikte RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazetecilere verdiği röportajda, "Avusturya'nın başkenti Viyana'da böyle gerçekten heyecanlı bir toplulukla bu çalıştayı yapmak bizler için büyük bir onur ve bir şeref. Biz Yunus Emre Enstitüsü ile yola çıkarken, Dijital Çağdaş Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı ile yola çıkarken aslında bunları öngörmüştük. Bu kadar büyük bir heyecanın olacağını biliyorduk. Bu bizim için aslında büyük bir kazanç. Özelikle ülkemizin dışında, Türklerin yoğun yaşadıkları başkentlerde bu çalıştayı yapmamızın iki ana sebebi var. Birincisi oradaki insanlarımız devlet kurumlarının hep yanlarında olduğunu hissetsin, görsün. İkincisi, orda yaşayan vatandaşlarımız aileleriyle birlikte medya tüketirken nelere dikkat etmesi gerektiğini ve nelerden kaçınması gerektiğini de birinci ağızdan duysun. Biz bunu zaten ülkemizde yapıyoruz. Bu projeyi değerlendirirken yanımızda partner olarak da tabi ki çok değerli kültür elçimiz olan Yunus Emre Enstitümüzü düşünmüştük. Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız bu konulara çok açık. Kendilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Herhalde başka kurumlarla bu çalıştayı rahat şekilde yapamazdık. Bu çalıştayın devamı gelecek, bu dördüncüsü. Bundan sonra Türklerin yoğun olarak yaşadığı başkentlerde bu çalıştayları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bizim için haber güvenliği çok önemli"

YEE Başkanı Ateş, yaptığı röportaj konuşmasında, "Yunus Emre Enstitüsü'nün RTÜK ile birlikte dördüncüsünü gerçekleştirdiği bu çalıştay ve içerikler çok kıymetli. Çünkü biz son bir ayda Avrupa'nın göbeğinde ciddi bir savaş yaşıyoruz. Onun içinde medya tüketimi böyle bir dönemde propagandanın farklı kanallardan etkilemesi çok yaygın bir şey. Bizim gerek kendi vatandaşlarımız, gerekse Avusturya halkının bu konuda bilinçlenmesi, RTÜK'ün geliştirdiği medya okumaları, muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi, yalan bilgi ve enformasyon ile mücadele konusunda ciddi bir birikime sahibiz. Bu birikimi Avrupa'da paylaşıyoruz. Aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkçe'nin içerik üretilmesi ve Türkçe'nin doğru kullanılması. haber kaynaklarına doğru yanaşılması. Bizim için haber güvenliği çok önemli. Nasıl ki insanlar arası bir birini aldatma, birbirini manipüle etme, yönlendirme insanın ruh sağlığına maddi kaybına vesaire zarar veriyorsa, bilgi güvenliği de çok önemli. Onun için Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK birlikte sahicilik ve haber kaynaklarının doruluğu, doğru haberi yanlış haberden ayırt etme, Propagandayı tanıma, tanımlama ve ayırt etme bu yetenekleri geliştirmek için organize ettiğimiz bu faaliyetlerin gittiğimiz yerlerde ailelere, kadınlara, çocuklara, üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere ciddi bir katkısı oluyor" ifadelerini kaydetti.

Son olarak Çalıştay Grup Yeden Ensemle canlı Müzik performansı ve ilahi dinletisiyle salondaki izleyicilere neşeli anlar yaşattı. Çalıştay ise Pazar günü masal atölyesi sonu Türkiye'ye dönüş yapacak.

Etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.