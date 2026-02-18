Avusturya'da, bir dağcı Grossglockner tırmanışında "ölüme sebep olma" iddiasıyla yargılanıyor

Avusturya'da, ülkenin en yüksek zirvelerinden Grossglockner tırmanışı sırasında hayatını kaybeden dağcı Kerstin Gurtner'in erkek arkadaşı Thomas Plamberger, "ağır ihmal sonucu ölüme sebep olma" suçlamasıyla yargılanıyor.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, 33 yaşındaki Gurtner'in Ocak 2025'te düzenlenen Grossglockner tırmanışı sırasında hipotermi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından erkek arkadaşı Plamberger'e açılan dava, Avusturya ve uluslararası dağcılık çevrelerinde tartışmalara yol açtı.

Plamberger, Gurtner'i 19 Ocak 2025'te, zirveye yakın bir yerde kötü hava koşulları nedeniyle korumasız ve bitkin halde bırakıp yardım çağırmaya gittiği gerekçesiyle yargılanıyor.

Savcılar, daha deneyimli olan Plamberger'in "turun sorumlu rehberi" olduğunu ve kız arkadaşına yardım etmek için zamanında geri dönmediğini veya destek çağırmadığını belirtiyor.

Sanık ise suçlamaları reddederken, Plamberger'in avukatı Kurt Jelinek olayın "trajik bir kaza" olduğunu savunuyor.

Olay nasıl oldu?

Olay, çiftin 3 bin 798 metre yüksekliğindeki Grossglockner zirvesine tırmanmaya başlamasının ardından yaşandı.

Savcılık makamı, çiftin kış şartlarında düzenlenen tırmanışa planlanandan iki saat daha geç başladığını, yeterli acil durum kamp ekipmanı taşımadığını ve kadın dağcının yüksek irtifa için uygun olmayan snowboard yumuşak botları kullandığını iddia etti.

İddianamede, kuvvetli rüzgar ve düşük sıcaklıklar nedeniyle tırmanışın erken aşamada sonlandırılması gerektiği ve havanın eksi 8 dereceyken hissedilen derecenin eksi 20 olduğu görüşüne yer verildi.

Ayrıca, savcılık sanığın yüksek irtifa Alp turlarındaki deneyimi ve tırmanışı planlayan kişi olması nedeniyle "turun sorumlu rehberi" olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Plamberger'in avukatı Jelinek ise çiftin rotayı birlikte planladığını, her iki dağcının da yeterli deneyime sahip olduğunu ve fiziksel olarak tırmanışa hazır olduklarını ifade etti.

Anlatımlar farklılık gösteriyor

Savcılığa göre çift, zirveye yaklaşırken olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı ve sanık yardım çağırmakta gecikti.

Çiftin yerel saatle 20.50 sularında mahsur kaldığını ve adamın polisi aramadığını belirten savcılık saat 22.50 sularında üzerlerinden uçan polis helikopterinin de herhangi bir yardım sinyali göndermediğini belirtiyor.

Plamberger'in avukatı ise çiftin başlangıçta durumlarının iyi olduğunu, kadının daha sonra ani şekilde tükenmişlik belirtileri gösterdiğini ve bu aşamada geri dönüşün artık mümkün olmadığını savunuyor.

Avukat ayrıca, 19 Ocak 2025'te saat 00.35 sularında Plamberger'in dağ polisini aradığını, yardım istediğini ve polise her şeyin yolunda olduğunu söylemediğini öne sürüyor.

Ancak konuşmanın içeriği belirsiz ve polis Plamberger'in daha sonra telefonunu sessize aldığını ve başka aramaları yanıtlamadığını iddia ediyor.

Avukat, sanığın kız arkadaşının hareket edemeyecek kadar yorgun olması nedeniyle yardım bulmak amacıyla onu bırakarak zirveye tırmandığını ve dağın diğer tarafından aşağı indiğini belirtirken, savcılar ise Plamberger'in Gurtner'i saat 02.00 civarında yalnız bıraktığını ileri sürüyor.

Plamberger'in zirveden inerken el feneriyle aydınlatılmış figürü kamera görüntülerine de yansıyor.

Savcılık, ayrıca Plamberger'in Gurtner'i soğuktan korumak için alüminyum kurtarma battaniyeleri veya başka ekipman kullanmadığını ve acil servisi bilgilendirmek için yerel saatle 03.30'a kadar beklediğini iddia ediyor.

Suçlu bulunması halinde Plamberger, 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Dava, dağcılık gibi yüksek riskli sporlarda kişisel kararların ceza hukuku kapsamında nasıl değerlendirileceği konusunda tartışmaları da beraberinde getiriyor.