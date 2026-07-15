Haberler

Viyana’da 15 Temmuz anma programı

Viyana’da 15 Temmuz anma programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Viyana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde anma programı yapıldı. Büyükelçi Gürsel Dönmez'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in ev sahipliğinde Büyükelçilik salonunda düzenlenen programa, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural'ın yanı sıra Türk kurumlarının, yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Dönmez konuşma yaptı.

Dönmez, konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin feraseti ve dirayetiyle bir oyunun bozulduğuna dikkati çekerek, Türk halkının hiç korkmadan müthiş kahramanlık gösterdiğini vurguladı.

Törende, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna dualar edildi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı

Uyuşturucudan tutuklanan avukat, CHP'li belediye meclis üyesi çıktı
Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Tarihe altın harflerle yazılan destan

Dağın zirvesinde 15 Temmuz anması: Türk Bayrağı göndere çekildi
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı

Masaj salonunda sır ölüm! 55 yaşındaki muhtar tuvalette bulundu
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi