Haberler

Avusturya'da koalisyon hükümeti, 14 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesinde anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya koalisyon hükümeti, 14 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasaklarını uygulama kararı aldı. Başbakan Yardımcısı Babler, dijital alanda gençleri korumak için medya okuryazarlığının artırılmasının önemine değindi. Ancak muhalefet, bunun ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu savunuyor.

Avusturya'da koalisyon hükümeti ortakları, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Yardımcısı Andreas Babler ve Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll, sosyal medya yasağına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Babler, sosyal medya platformlarının gençler üzerinde olumsuz etkilerine dikkati çekerek, hükümet ortaklarının, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesinde anlaştığını bildirdi.

Birçok alanda gençleri zararlı içeriklerden korumak için net kuralların bulunduğunu hatırlatan Babler, dijital alanda da benzer uygulamaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Babler, bu doğrultuda medya okuryazarlığının güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, lise müfredat reformu kapsamında, gelecekte "Medya ve Demokrasi" adında ayrı bir ders açılacağını, bunun karşılığında Latince ders saatlerinin azaltılacağını kaydetti.

Pröll ise yaş sınırlamasının teknik olarak uygulanmasına yönelik bir yasa tasarısının haziran sonuna kadar hazır olacağını ifade etti.

Muhalefetteki aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Christian Hafenecker ise yaptığı açıklamada, bu adımı, "ifade ve bilgiye erişim özgürlüğüne karşı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hafenecker, hükümetin, genç ve eleştirel bir nesilden korktuğunu savundu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

