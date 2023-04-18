Avustralya ve Yeni Zelanda'dan teknoloji ve istihbarat paylaşımında işbirliğini genişletme taahhüdü

Avustralya ve Yeni Zelanda orduları, teknoloji ve istihbarat paylaşımı alanlarında işbirliğini genişletme amacıyla "Anzak Planı"nı duyurdu.

Avustralya ve Yeni Zelanda orduları, teknoloji ve istihbarat paylaşımı alanlarında işbirliğini genişletme amacıyla "Anzak Planı"nı duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, "Anzak Planı"yla, iki ülkenin orduları arasında askeri harekata yönelik istihbarat ve teknoloji paylaşımının yanı sıra ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Avustralya Ordu Komutanı Korgeneral Simon Stuart, anlaşmanın iki ülke arasındaki bağı daha da güçlendireceğini söyledi.

Stuart, "Anzak Planı, iki ülke arasında işbirliği yapabilmemizin, entegrasyon sağlamamızın ve bölgedeki ortaklarımızla bugünün koşullarına en uygun şekilde birlikte çalışabilmemizin teminini amaçlamaktadır." dedi.

Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında "Avustralya" ve "Yeni Zelanda Kolordusu" (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşmuştu.

Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de İngiliz ordusunda Osmanlı ordusuna karşı savaşmıştı.

"Anzak Günü", Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.