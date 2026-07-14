Avustralya, teknoloji şirketlerinin çocuk istismarıyla mücadelesinde "ciddi eksiklikler" buldu

Avustralya'da hükümet, büyük teknoloji firmalarının çocukların dijital ortamdaki istismarıyla mücadele yöntemlerinde "ciddi eksiklikler" tespit etti.

Avustralya Çevrim içi Güvenlik Komiserliğinden (eSafety) yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji devlerinin platformlarındaki cinsel istismar suçlarıyla mücadele yöntemlerine ilişkin hazırlanan şeffaflık raporu yayımlandı.

Apple, Discord, Google, Meta, Microsoft, Snapchat ve WhatsApp'tan 2025'in son 6 ayında alınan geri bildirimlerin ele alındığı raporda, en sık kullanılan çevrim içi platformların çocuklara yönelik istismarla mücadele yöntemlerinde "ciddi eksiklikler" olduğu ortaya koyuldu.

Özellikle, internet kullanıcılarının, belirli talepleri yerine getirmediğinde kendilerine ilişkin materyallerin yayımlanacağıyla tehdit edilmesine odaklanılan raporda, bu istismar biçimine ilişkin ihbar sayısının artmayı sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, bu şekilde şantajla hedef alınanlar arasında daha küçük yaştaki kullanıcıların sayısının arttığına dikkati çekildi.

Şirketlerin, mücadelede mevcut teknolojileri yeterince kullanmadığı kaydedilen raporda, WhatsApp, iMessage, Discord ve Google Mesajlar gibi platformlarda da bu suçun bildirilebileceği araçlardaki eksikliklere işaret edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen eSafety Komiseri Julie Inman Grant, rapordaki bulguların, zorluğun boyutunu ve şirketlerin acilen harekete geçmesinin gerekliliğini gösterdiğini vurguladı.

Grant, "Bu rapor, platformların bu zararları önlemek için çok daha fazlasını yapabileceğini ve yapması gerektiğini, kullanıcıları korumak için bugün atabilecekleri basit adımların mevcut olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.