İranlı iki kadın futbolcuya Avustralya vatandaşlığı

Avustralya, mart ayında sığınma talebinde bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın iki oyuncusuna vatandaşlık verdi.

Futbolcular Fatemeh Pasandideh ve Atefeh Ramezanisadeh, Göç Bakanı Tony Burke'ün katılımıyla Brisbane kentinde düzenlenen törende yemin ederek Avustralya vatandaşı oldu.

Törene, Avustralya'daki İran toplumundan temsilciler ve futbolcuların yakınları da katıldı.

Vatandaşlık hakkı kazanmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Ramezanisadeh, "Avustralya bana hayatımı ve geleceğimi yeniden kurma fırsatı verdi. Buraya her zamankinden daha fazla ait olduğumu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Ramezanisadeh, İranlı köklerini ve anılarını her zaman taşıyacağını söyledi.

Pasandideh ise tören gününü "hayatının en mutlu günlerinden biri" olarak niteleyerek, yaşadıkları tüm zorlukların ardından bu anın kelimelerle ifade edilemeyecek kadar anlamlı olduğunu kaydetti.

Asya Kupası sırasında sığınma talep etmişlerdi

İranlı iki kadın futbolcu, Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Asya Kupası sırasında İran'ın turnuvadan çekilmesinin ardından sığınma hakkı elde etmiş ve Avustralya Kadınlar Birinci Ligi (A-League Women) ekiplerinden Brisbane Roar'a transfer olmuştu.

Başlangıçta sığınma talebi kabul edilen 7 kadın futbolcudan 5'i, birkaç gün içinde kararlarından vazgeçerek gerekçesi açıklanmayan nedenlerle takıma geri dönmüştü.

İranlı spor spikeri Mohammad Reza Shahbazi'nin bir televizyon yayınında futbolcuları "savaş zamanı hainleri" olarak nitelendirmesinin ardından, oyuncuların ülkedeki güvenliğine ilişkin endişeler artmış ve sığınma talepleri uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti.

Kaynak: AA