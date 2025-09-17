Avustralya ile Papua Yeni Gine Savunma Anlaşması Ertelendi

Avustralya ile Papua Yeni Gine arasında imzalanması planlanan savunma anlaşmasının kabine süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Papua Yeni Gineli mevkidaşı James Marape, anlaşmaya dair yaptığı ortak yazılı açıklamada, Papua Yeni Gine-Avustralya Karşılıklı Savunma Anlaşması üzerinde mutabakata varıldığı ancak imzanın iki ülkedeki kabine süreçlerinin tamamlanmasının ardından atılacağı duyuruldu.

Albanese, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de basına yaptığı açıklamada, ertelemenin sürecin bir parçası olduğunu belirterek, "Demokrasiler otoriter rejimler gibi değildir. Süreçler önemlidir, egemenlik önemlidir ve biz buna saygı duyuyoruz." dedi.

"Ülkeleri hazır olmadıkları anlaşmaları imzalamaya ikna etmeye çalışarak aşırıya kaçıp kaçmadığı" yönündeki soruya tepki gösteren Albanese, "Papua Yeni Gine kabine süreçlerini tamamlayacak. Biz bu anlaşmanın metni üzerinde anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Marape ise gecikmenin Çin'in etkisinden kaynaklanmadığına, anlaşmanın iptal edilmesi yönünde herhangi bir dış baskı da olmadığına işaret ederek, "Hiçbir tıkanma noktası yok." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Albanese, 9 Eylül'de Vanuatu'ya yaptığı ziyarette de güvenlik ve ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planlamış ancak görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakatla bu ülkeden ayrılmıştı.

Vanuatu Başbakanı Jotham Napat, söz konusu anlaşmanın ülkenin Çin gibi üçüncü ülkelerden altyapı yatırımı için kaynak bulma esnekliğini kısıtlayabileceği yönünde endişeler bulunduğunu açıklamıştı.

Avustralya, 2022'de Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının ardından, Pasifik adalarındaki ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çabalarını hızlandırdı.