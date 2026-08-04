Avustralya'da Kuş Gribi Vakaları 102'ye Ulaştı, Uzun Süreli Mücadele Sinyali

KANBERRA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, H5N1 kuş gribi vakalarının 100'ü aşmasının ardından ülkenin virüsle uzun süre mücadele etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Collins, salı günü Avustralya Yayın Kurumu (ABC) radyosuna yaptığı açıklamada, ölümcül H5N1 türünün büyük tepeli sumrular ve martılar arasında yerel bulaş göstermesinin ardından yetkililerin yabani kuşlara yönelik gözetim faaliyetlerini artırdığını belirtti.

Virüsün tehdit altındaki türlere ve tarım sistemine yayılmasını önlemek için uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen Collins, ülkenin bu salgınla "uzun bir süre" mücadele etmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Collins, "Yurtdışındaki deneyimlerden ders aldık. Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak bu kuş gribindeki çok şiddetli ve bulaşıcı hastalığı durduramıyoruz" diye konuştu.

Avustralya Baş Veteriner Hekimi Beth Cookson ise salı gecesi yaptığı açıklamada, Güney Avustralya ve Victoria eyaletlerinde H5N1 virüsüne ilişkin yeni vakaların doğrulanmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısının 102'ye yükseldiğini, bunların 81'inin Güney Avustralya'da görüldüğünü belirtti.

Cookson, Avustralya'nın tarım sisteminde H5N1'e rastlanmadığını ve virüsün insan sağlığı açısından oluşturduğu riskin düşük seviyede olduğunu söyledi.

Salı günü ABC radyosunda ayrı bir röportajda konuşan Çevre ve Su Bakanı Murray Watt ise ülkede daha fazla toplu hayvan ölümü vakasının görülmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Federal hükümet, pazartesi günü Güney Avustralya kıyıları açıklarındaki bir adada bulunan büyük tepeli sumru sürüsünde, H5N1 virüsüne bağlı olarak Avustralya kıtasındaki ilk toplu ölüm vakasını doğruladı.

Kaynak: Xinhua