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Avustralya'da çevrim içi güvenlik yasalarını güçlendirmesi hedeflenen yasa tasarısındaki değişiklikle, kullanıcıların ihlal durumunda sosyal medya şirketlerini doğrudan dava edebilmesi öngörülüyor.

ABC News'in haberine göre, Avustralya'da çevrim içi güvenlik yasalarını güçlendirmesi hedeflenen "Dijital Bakım Yükümlülüğü" yasa tasarısının kapsamı genişletiliyor.

Yeni düzenlemelerle, kullanıcıların Avustralya Çevrim İçi Güvenlik Komiserliğine (eSafety) başvurmadan sosyal medya şirketlerini doğrudan dava edebilmeleri öngörülüyor.

Bunun yanı sıra yasayı ihlal eden şirketlere daha önce öngörülen azami cezanın 109,2 milyon Avustralya doları yerine, platformların toplam gelirinin yüzde 5'ine kadar çıkarılması hedefleniyor.

Değişiklik ayrıca hükümete, basit uyuşmazlıkları çözmek üzere gelecekte bir dijital şikayet ombudsmanlığı oluşturma yetkisi veriyor.

Söz konusu düzenlemelerin ardından Yeşiller Partisinin de desteğini alan İşçi Partisinin yasa tasarısını Senatodan geçirmesi bekleniyor.

"Dijital Bakım Yükümlülüğü"

Başbakan Anthony Albanese hükümetinin "Dijital Bakım Yükümlülüğü" adı verilen yasa tasarısı 15 Ekim'de parlamentoya sunulmuştu.

Avustralya'nın çevrim içi güvenlik yasalarını güçlendirmesi hedeflenen yasa tasarısıyla oyunlar, uygulamalar, yapay zeka sohbet botları gibi çevrim içi hizmetler için asgari güvenlik standartlarının belirlenmesi planlanıyor.

Yasa tasarısı kapsamında sosyal medya platformlarının 18 yaşın altındaki kullanıcıları zararlı içeriklerden koruması gerekli kılınacak.

Ayrıca bu platformların "kullanıcıların istemesi halinde algoritmayı açıp kapatabilmelerine" izin vermeleri zorunlu olacak. Bu da 16 yaş üstü Avustralyalıların, "önerilen içerikleri hesaplarının ana akışında görüp görmemeyi seçebilecekleri" anlamına geliyor.

Yasa tasarısı ayrıca eSafety'nin "yapay zekayla çıplaklaştırılmış" içerikleri kaldırmasına ve siber zorbalık ile çevrim içi istismar şikayetlerine yanıt süresini 48 saatten 24 saate kısaltmasına olanak tanıyacak.

Kaynak: AA