Avustralya tarihinde ilk kez Ordu Komutanlığı görevine kadın atanacak

Avustralya'da Ordu Komutanlığına Korgeneral Susan Coyle'un atanmasıyla, ülke tarihinde ilk kez bir kadının söz konusu görevi üstleneceği bildirildi.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden, Avustralya Savunma Kuvvetlerindeki (ADF) yeni atamalara ilişkin açıklama yapıldı.

Ordu Komutanlığına, Simon Stuart'ın yerine Korgeneral Susan Coyle'un atanacağı belirtilen açıklamada, bu atamayla görevi ilk kez kadın subayın devralacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Coyle'un temmuz ayında göreve başlamasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise söz konusu atamanın 125 yıllık ordu tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.