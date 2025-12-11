Avustralya hükümetinden platformlara, 16 yaş sınırı getiren yasaya ilişkin ilerleme raporu talebi

Avustralya'da sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getiren yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, hükümet platformlardan söz konusu düzenlemeye ilişkin ilerleme raporu talep etti.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, ülkede dün. yürürlüğe giren ve 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesaplarının kapatılmasını zorunlu kılan yasaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Wells, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube ve Twitch platformlarının dün yürürlüğe giren yasaya uyacaklarını bildirdiklerini aktardı.

Avustralya eSafety Komiseri Julie Inman Grant'ın söz konusu platformlara mektup yazacağını belirten Wells, "Onlara şu soruları soracak. 9 Aralık'ta 16 yaşın altındaki hesaplarınızın sayısı neydi? 11 Aralık'ta bu sayı ne durumda?" ifadesni kullandı.

Wells, Avrupa Komisyonu ile Fransa, Danimarka, Yunanistan, Romanya, Endonezya, Malezya ve Yeni Zelanda'nın da çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlama konusunda Avustralya'nın attığı adımı izlemeyi planladığını belirtti.

Avusturalya'nın yasağına küresel çapta bir ilgi olduğunu kaydeden Wells, " Avustralya'ya katılarak bu alanda harekete geçen ve yeter artık diyerek bir çizgi çeken tüm müttefikleri memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Bazı platformlar, yeni yasaya itiraz edebilir

Avustralya eSafety Komiseri Grant, bazı platformların avukatlara danıştığını ancak zorunlu bilgi talebinin ulaşması veya olası bir para cezasının uygulanmasının ardından itiraz yoluna başvurabileceklerini söyledi.

Grant, araştırmasının Avustralya'da 8-12 yaşlarındaki çocukların yüzde 84'ünün sosyal medya hesabına eriştiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Ebeveynlerin çocuklarına sosyal medyaya erişme konusuna yardım etme gerekçesinin "çocuklarının dışlanmasını önlemek" olduğunu belirten Grant, "Bu yasa, dışlanma korkusunu ortadan kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Grant'ın, platformların yanıtlarını iki hafta içinde açıklaması ve platformların da 6 ay boyunca her ay güncellemeler yapması bekleniyor.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödeyeceği öngörülüyor.