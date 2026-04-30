Avustralya'da hafif uçağın hangara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Güncelleme:
Avustralya'nın South Australia eyaletinde bulunan bir havalimanında hafif uçağın hangara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

9News sitesinin haberine göre, "Diamond DA42 Twin Star" tipi çift motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra hangarın çatısına çarparak alev aldı.

Kazada pilot ve beraberindeki yolcu hayatını kaybederken, hangardaki bazı havalimanı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Olay, hangardaki sprinkler yangın söndürme sisteminin devre dışı kalmasına ve itfaiyenin suya erişiminde aksamalara yol açtı.

Yangın sonucu hangarda ve içindeki bazı uçaklarda ciddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yoğun duman nedeniyle çevredeki bölgeler için uyarı yayımladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok

9 gollü tarihi maç sonrası karşı karşıya geldiler! İşte sonuç

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak