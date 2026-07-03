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Avustralya Başbakanı Albanese'den sosyal medya düzenlemelerindeki gecikmeye tepki Açıklaması

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya denetimlerini sıkılaştıracak yeni düzenlemelerin Senato'da 8 hafta incelenmek üzere ertelenmesini 'kabul edilemez' buldu. 16 yaş altına sosyal medya yasağı ve eSafety Komiseri'nin yetkilerinin genişletilmesini öngören yasa tasarısındaki gecikme eleştirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya şirketlerine yönelik denetimleri daha da sıkılaştıracak yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesindeki gecikmeleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Avustralya eSafety Komiseri Julie Inman Grant'in yetkilerini genişletmeyi öngören yeni düzenlemeleri içeren yasa tasarısının, bazı muhalefet partilerinin talebi üzerine 8 hafta incelenmek üzere Senato Komisyonuna sevk edilmesi hükümetin tepkisine yol açtı.

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) radyosuna konuk olan Albanese, 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engelleyen yasağa ilişkin değişikliklerin parlamentoda kabul edilmemesini eleştirdi.

Albanese, "Bu gecikme kabul edilemez zira eSafety Komiseri, bu durumun platformların çok sayıda içeriği silmesine olanak tanıyacağını çok net bir şekilde ifade etmişti." dedi.

Sosyal medya şirketlerine yönelik denetimleri daha da sıkılaştıracak yeni düzenleme kapsamında Avustralya eSafety Komiseri Grant'in yetkileri genişletilecek. Grant, sosyal medya şirketlerinden yaş sınırını uygulamak için aldıkları önlemlere ilişkin kanıt talep edebilecek.

Platformlara yaş doğrulama hizmeti sunan üçüncü taraf şirketler de bilgi vermekle yükümlü olacak.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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