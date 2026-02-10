Avustralya Başbakanı Albanese: "(Herzog'u protesto) Avustralyalılar çatışmanın buraya getirilmesini istemiyor"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye ziyareti sırasındaki protestolarda, polis ve göstericiler arasındaki arbede nedeniyle üzüldüğünü belirterek "Avustralyalılar çatışmanın buraya getirilmesini istemiyor." dedi.

Avustralya Başbakanlığının internet sitesinde, Albanese'in katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Ülkede 16 yaşın altındakilere yönelik 10 Aralık 2025'te yürürlüğe giren sosyal medya kullanımı yasağının başarısının beklentilerini aştığını belirten Albanese, ilk hafta 4,7 milyon farklı hesabın dondurulduğu veya kapatıldığını söyledi.

Albanese, genel olarak sosyal medya platformlarının işbirliği yaptığını ve sosyal medya yasağı uygulayan tek ülke olmadıklarını vurgulayarak "Biz öncülük ettik ancak diğerleri de takip ediyor ve bu da (yasağın) başarılı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Avustralyalılar, öldürmenin durmasını istiyor"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanlarını anmak için ülkeye gelmesine ilişkin konuşan Albanese, Orta Doğu konusunda farklı görüşler bulunduğunu ve kendilerinin de "eleştirel" olduğunu aktardı.

Albanese, insanların görüşlerini barışçıl ve uygun şekilde ifade edebilmesi gerektiğini, ziyaretin de Herzog'un ülkedeki Yahudileri desteklemesi için "önemli bir fırsat" olduğunu dile getirdi.

Avustralyalıların iki şey istediğini belirten Albanese, "Çatışmanın buraya getirilmesini istemiyorlar. İster İsrailliler ister Filistinliler olsun, öldürmenin durmasını istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Albanese, Herzog'un ziyareti nedeniyle ülkedeki protestolarda polisle yaşanan arbede nedeniyle üzüldüğünü belirterek, "İnsanlar görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade edebilmelidir." dedi.

Albanese polisin, yürüyüş yapmak isteyenlerin belirli bir güzergahı izlemesi ve bunun barışçıl şekilde yapılması konusunda "çok net olduğunu" savundu.

Herzog'un ziyareti protestolara yol açtı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Herzog'un ziyaretine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi, başkent Canberra'daki Garema Meydanı'nda bir araya gelmişti.

Aralarında Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman'ın da bulunduğu göstericiler, kefiye giyerek Herzog'un ziyaretine tepki göstermişti.

Sydney kentinde de belediyenin önünde toplanan binlerce gösterici, bayraklar ve pankartlar taşıyarak Herzog'un ziyaretini protesto etmişti.

New South Wales (NSW) eyalet polisi, Sydney belediye binası önünde toplanan göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, bir protestocunun bir grup polis tarafından defalarca yumruklandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Öte yandan, gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma, polise engel olma ve talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacağı ifade edilmişti

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla Herzog'u ülkeye davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.