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Avustralya'dan ABD'ye 518 Milyon Dolarlık Füze Siparişi

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Avustralya, hava kuvvetlerini güçlendirmek için ABD'den 518 milyon dolarlık AIM-260 füzeleri satın alacak. Füzeler, Super Hornet, Growler ve F-35 uçaklarına entegre edilecek. Bu alım, ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı tartışmaları sürerken gerçekleşti.

Avustralya hükümeti, hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla ABD'den yaklaşık 518 milyon dolar değerinde yeni nesil AIM-260 Ortak Gelişmiş Taktik Füzesi satın alacağını duyurdu.

Avustralya basınında yer alan habere göre, Savunma Bakanı Richard Marles, ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen çok uluslu "Pitch Black 26" hava muharebe tatbikatı kapsamında yaptığı açıklamada, ABD'den alınacak füzelere ilişkin bilgi verdi.

Marles, Avustralya ordusu için ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin üretimi yaklaşık 518 milyon dolar değerinde yeni nesil AIM-260 Ortak Gelişmiş Taktik Füzesi tedarik edileceğini bildirdi.

Füzelerin Super Hornet, Growler ve F-35 tipi savaş uçaklarına entegre edileceğini belirten Marles, Avustralya Hava Kuvvetlerinin kabiliyetlerinin artacağını aktardı.

Satışın ABD'nin İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Wall Street Journal gazetesinin 27 Temmuz'daki haberinde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, "azalan mühimmatı" gerekçe göstererek İran'a yönelik olası kapsamlı saldırılar konusunda endişelerini dile getirdikleri öne sürülmüştü.

Trump ise iddiaları yalanlayarak "ülkesinin dünyada herkesten çok mühimmatının bulunduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA
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