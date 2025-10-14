Haberler

Avustralya, 16 Yaş Altı Çocuklar için Sosyal Medya Yasaklaması İçin Büyük Kampanya Başlattı

Avustralya, 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenleme için 'For The Good Of' adlı 14 milyon Avustralya doları bütçeli tanıtım kampanyası başlattı. Kampanya, ailelerde farkındalık yaratmayı ve ebeveynleri bu yasak hakkında çocuklarıyla konuşmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Avustralya, aralık ayında yürürlüğe girecek olan 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemenin duyurulması için milyonlarca dolarlık tanıtım kampanyası başlattı.

ABC News'un haberine göre, İletişim Bakanı Anika Wells, basına yaptığı açıklamada, 14 milyon Avustralya doları tutarındaki "For The Good Of" (İyiliği İçin) adlı kampanyanın 19 Ekim'den itibaren televizyon kanalları, reklam panoları ve sosyal medyada yayınlanacağını söyledi.

Wells, kampanyanın ailelere gelecek değişiklikler hakkında farkındalık yaratmayı ve ebeveynleri çocuklarıyla yasak hakkında "konuşmaya" teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Kampanyanın adı For The Good Of, yani çocuklarımızın iyiliği için. Sonuçta, bu adımları Avustralya'daki gençlerin iyiliği için atıyoruz." dedi.

Kampanyaya dair paylaşılan videoda, "10 Aralık'tan itibaren, 16 yaşın altındaki kişiler artık sosyal medya hesaplarına erişemeyecek. Bu, 16 yaşın altındaki çocukların çevrim içi ortamda daha güvende olmalarını sağlamak için çıkarılan yeni bir yasanın parçası." ifadesine yer verildi.

Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

