Avukatlık Mesleğinin Usta Çırak İlişkisi Önemseniyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Avukatlık mesleğinin tutunacağımız tek dalı usta çırak ilişkisini sahiplenmek ve mesleği tekrar o çizgi üzerinde yükselen noktaya getirmek." dedi.

Sağkan'ın katılımıyla, Konya Barosu Sosyal Tesisleri'nde, meslekte 40 ve 50 yılı dolduran avukatlara plaket takdim töreni düzenlendi.

Erinç Sağkan, burada yaptığı konuşmada, kendisi açısından en özel etkinliğin meslek ustalarına plaket takdim edilen programlar olduğunu söyledi.

Konya Barosu ev sahipliğinde meslek üstatlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Sağkan, şöyle konuştu:

"Bugün özellikle şunu ifade etmek istiyorum; öğlen fakültede üniversitesi öğrencisi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Son derece heyecanlı, gencecik çocuklar. Yakın zamanda mesleğimize, avukatlığa, hakimliğe, savcılığa adımlarını atacaklar. Daha sonra burada yine genç meslektaşlarımızla, stajyer arkadaşlarımızla bir araya geldik ve şunu ifade edebilirim ki bütün olumsuz unsurlara rağmen, yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen, avukatlık mesleğinin tutunacağımız tek dalı usta çırak ilişkisini sahiplenmek ve mesleği tekrar o çizgi üzerinde yükselen noktaya getirmek. Bu mesleğin en önemli sorunlarının içerisinde bizim bu usta-çırak ilişkisi yöntemimizi, metodumuzu giderek kaybetmemiz olduğunu görüyorum. Bu anlamda bugüne kadar 40 yıldır 50 yıldır hak arama özgürlüğünü temsil ederek verdiğiniz mücadelenin yanında, aslında yetiştirdiğiniz yüzlerce, binlerce avukatla bu ülkeye katkılarınız belki de sizin görüp tahmin edebildiğinizden çok daha fazladır."

TBB Başkanı olarak yaptığı faaliyetleri hakkıyla yürütebiliyor olmasının, mesleğin üstatlarının deneyimlerinden faydalanmasından kaynaklandığını söyleyen Sağkan, şöyle devam etti:

"Hepsi sizlerden öğrendiklerimiz sayesinde. Bu mesleğin usta-çırak ilişkisi geleneğinden gelen bir avukatım. 45 yaşındayım. 23 yıldır avukatlık mesleğini yürütüyorum ve sizden ne öğrendiysek, hem koridorda, hem duruşma salonlarında, hem emniyet müdürlüklerinde yurttaşlarımızın haklarını korurken, onları uygulamaya çalıştık. Hem de meslek örgütlerindeki yöneticilik dönemimizde de faaliyetimizde sizden ne gördüysek onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple her birinize her şeyden önce bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak şükranlarımı sunuyorum. iyi ki varsınız."

Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur da kendisini dinleyen meslek üstatlarına "Başımızın tacısınız." diye hitap etti.

Araştırma, öğrenme ve öğretme ile geçen ömürlerin kendileri için paha biçilmez bir rehber olduğunu dile getiren Unkur, "Sizlerin ışığı yolumuzu aydınlatıyor. Diklenmeden dik durmayı, mesleki mücadeleyi sizlerden öğrendik. Avukatlık mesleğinin sadece hukuk fakültesinde elde edilen bir eğitim ve entelektüel birikimle yapılabilecek bir meslek olmadığını mesleği yaparken gördük. Çok değerli üstatların deneyimleri bizleri alaylı şekilde yetiştirdi, sizlerin elinde yetiştik." diye konuştu.

Unkur, verdikleri mesleki mücadele ve yetiştirdikleri avukatlar için üstatlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mesleğinde 40 ve 50 yılı tamamlayan avukatlara plaket takdim edildi.